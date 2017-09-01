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Denizli’de çift başlı buzağı doğdu

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir inek, sezaryenle yaptırılan doğumda çift başlı ölü bir buzağı doğurdu.

  • İHA
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Denizli’nin Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Erkan Erday, kendisine ait ineğin doğum vaktinin gelmesi nedeniyle veteriner hekim istedi. Veteriner Hekim Gökhan Özen tarafından ineğe sezaryen doğum uygulandı. Veteriner hekim, doğan buzağının çift başlı olduğunu ve ölü olarak doğduğunu, böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya geldiğini belirtti.
 
Doğum olduktan sonra ekibiyle birlikte çok şaşırdıklarını belirten Veteriner Hekim Özen, cansız olarak doğan buzağının çift başlı olduğunu kaydetti. Özen, "Buzağı doğum kanalına sıkışmıştı. Bunun üzerine cerrahi müdahale yapmaya karar verdim. Buzağıyı cerrahi müdahale ile alıncaya kadar bu durumu anlayamamıştık. Mesleki hayatım boyunca böyle bir durumla bir daha karşılaşmayabilirim" diye konuştu.
 

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