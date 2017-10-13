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Denizli'de minibüsle çarpışan kamyonet yayaları ezdi: 5 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsle çarpışan kamyonet, yoldan geçen iki kişiyi altına alarak marketin duvarına çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, saat 15.30 sularında Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Yenişafak Mahallesi’nin 1027 ve 1017 sokaklarının birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nden Albayrak Meydanı yönüne giden Ali K. (33) idaresindeki 20 BJE 41 plakalı kamyonet, Hüseyin Ç. (50, idaresindeki 20 AHN 66 plakalı minibüsle çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun karşısına geçen Ali Muğlalı (53) ve Halil Uysal’ya (56) çarptıktan sonra yayaları altına aldı. Kamyonet marketin duvarına çarparak dururken, iki yaya kamyonet ile market duvarı arasında kaldı. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kazada, yayalar Ali Muğlalı ile Halil Uysal ve kamyonet sürücü Ali K., aynı araçta bulunan Hamit Kılınç, diğer araç sürücüsü  Hüseyin Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralılardan, yaya olarak kamyonetin altında sürüklenen Muğlalı ve Uysal’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kamyonetin duvarına çarptığı marketin sahibi Ekrem Tunçel, kaza anında korktuklarını ve deprem olduklarını sandığını söyledi. Tunçel, daha sonra dışarı çıktıklarında kazayı gördüklerini ve dolap ile kamyonet arasında sıkışan vatandaşı kurtardıklarını ifade etti.

 

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