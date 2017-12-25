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Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Ahmet Ç. yönetimindeki 20 BLD 65 plakalı şehir içi taşımacılığı yapan belediye otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Sakin'e (17) çarptı.

Kazada Sakin ile otobüs içerisindeki yolculardan Nuran Üstündağ yaralandı.

Yaralanan Sakin ve Üstündağ, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise caddedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

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