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Uyuşturucu bağımlısı şahıs cami tuvaletinde aşırı dozdan öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde cami tuvaletinde, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlenen kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu.

  • DHA
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Olay, bugün gündüz saatlerinde Anafartalar Mahallesi 2175 Sokak'ta meydana gledi. Hacı Bayram Camii'nin tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi gören cemaat, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aşırı dozda uyuşturucu madde aldığı belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. 
 
Polis ekiplerinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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