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Denizli'de yangın faciası: 3 ölü

Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evli çift ile 8 yaşındaki kızları öldü.

  • DHA
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Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin oturduğu müstakil evde, bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. 42 yaşındaki Halil Göktürk'ün yangın anında dışarı çıkabildi. Ancak, eşi ve kızı evde olduğu için tekrar içeri girdi. Bu sırada çatı çöktü.  Yangında Halil Göktürk, kızı Gülben Göktürk ile adı öğrenilemeyen eşi öldü. 
 
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından ölenlerin cesedi morga kaldırılacak. 
 
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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