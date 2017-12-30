Deprem haritası güncellendi

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (AFAD) 21 yılın ardından Türkiye’nin deprem haritasını yeniledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, afetlere müdahale konusunda Türkiye’nin ciddi bir tecrübe kazanmış durumda olduğunu vurguladı. Akdağ, “Yeni deprem haritasının Türkiye’de kullanılmasına geçeceğiz. Teknolojinin en son imkanları kullanarak hazırlanan deprem haritası parsele kadar girebilen çok daha detaylı” açıklamasında bulundu. Hazırlanan haritanın belediye ve mühendislerin işini kolaylaştıracağını kaydeden Bakan Akdağ deprem yönetmeliğinde de yeni birtakım özellikler ortaya konulduğunu açıkladı. Erzurum’un yıllardır ikinci derece deprem bölgesi olarak bilindiğini dile getiren Akdağ “Yeni verilere göre bir ilçesi birinci derece, bir ilçesi ikinci derece, bir ilçesi üçüncü derece olabilecek şekilde çok daha detaylı bir harita hazırlandı” dedi.