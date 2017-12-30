Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Deprem haritası güncellendi

Türkiye’nin 21 yıllık deprem haritası yenilendi. Son teknoloji kullanılarak hazırlanan haritada deprem bölgeleri parsel parsel tanımlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (AFAD) 21 yılın ardından Türkiye’nin deprem haritasını yeniledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, afetlere müdahale konusunda Türkiye’nin ciddi bir tecrübe kazanmış durumda olduğunu vurguladı. Akdağ, “Yeni deprem haritasının Türkiye’de kullanılmasına geçeceğiz. Teknolojinin en son imkanları kullanarak hazırlanan deprem haritası parsele kadar girebilen çok daha detaylı” açıklamasında bulundu. Hazırlanan haritanın belediye ve mühendislerin işini kolaylaştıracağını kaydeden Bakan Akdağ deprem yönetmeliğinde de yeni birtakım özellikler ortaya konulduğunu açıkladı. Erzurum’un yıllardır ikinci derece deprem bölgesi olarak bilindiğini dile getiren Akdağ “Yeni verilere göre bir ilçesi birinci derece, bir ilçesi ikinci derece, bir ilçesi üçüncü derece olabilecek şekilde çok daha detaylı bir harita hazırlandı” dedi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Maçka'daki 67 yıllık NATO üssü ilk kez görüntülendi

Maçka'daki 67 yıllık NATO üssü ilk kez görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA