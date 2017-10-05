Dershane oyunu ByLock’tan çıktı

TRT’deki FETÖ yapılanmasında faal rol alan ve haber ile yayınların örgütün amacı doğrultusunda biçimlendirilip sunulmasını sağlayan eski TRT Haber Daire Başkanı Ali Ahmet Böken’in ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edilen Böken, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından pasif göreve çekilmiş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da ihraç edilmişti. Hala tutuklu bulunan Böken’in yazışmalarındaki FETÖ’ye ilişkin gazetelerde çıkan veya çıkacak haberlerle ilgili konuşmalar dikkat çekti.

ÇIKACAK MANŞETTEN HABERLERİ VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre diğer örgüt mensuplarından Böken’e gönderilen mesajlarda gazetelerde ertesi gün çıkacak FETÖ ile ilgili haberler hakkında konuşmalar bulunuyor.

HDP VE CHP AÇIKLAMA YAPSIN!

Dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin kanunun iptaliyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği 2015 Temmuz’daki yazışmalar dikkat çekti. Dershaneciliği düzenleyen yeni bir kanunun çıkması gerektiği, bunun da siyasi atmosferin durumuna bağlı olduğuna yer verilen yazışmalarda, Güneydoğu’da dershanenin ihtiyaç olduğunu söyleyecek HDP’de etkili milletvekilleri olması lazım. MHP maalesef şerefsiz, bir şey çıkacağını zannetmiyorum. CHP’den birkaç milletvekili çıkabilir. Halka oynayalım” ifadeleri yer alıyor.

TANAL VE TAN YETİŞİYOR

Sanık Böken de başka bir örgüt mensubuna, “Dershane ve okullarla ilgili bilgileri verdin mi Bayram’a?” diye soruyor. Bu konuşmalardan sonra Mahmut Tanal’ın da aralarında bulunduğu bazı CHP milletvekillerinin dershanelerin kapatılmasını eleştirecek sert açıklamalar yaptığı görüldü. Ayrıca HDP’li Altan Tan dershane konusunu Meclis’e taşımış, 2015’teki genel seçimlerden önce de HDP’nin bazı adayları bölgedeki FETÖ’ye ait dershaneleri ziyaret etmişti.

Büyük patırtı kopacak

Ahmet Böken, terörist başı Fetullah Gülen’in “Muhalefet direncini ayakta tutun, o direnç yok olursa mahvolursunuz” talimatını aktardığı mesajda, “Eğer direk şahsımıza yönelik bir emir çıkmazsa, bir yere gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. Bu alçaklarla ölene dek mücadele edeceğim inşallah” dediği görüldü. Böken, 14 Ocak 2016’da gönderdiği bir mesajda, “Burada bir şeyler olacak gibi. Büyük bir patırtı kopacak. Burası ya Türkmenistan olacak ya da Afganistan gibi. İnşallah en kısa zamanda Allah canına okusun” demesi dikkat çekti. Böken, aynı örgüt üyesine, artık ByLock’u kullanmadıklarını, Tango’ya geçtiklerini söylüyor.