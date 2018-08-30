Dev projelerde hızımızı kesmedik

Özdemir, “Şu anda en önemli yatırımımız İGA bu sene açılacak. Enerji ve altyapı sektörü olsun aynen devam ediyoruz.Yatırım programımızda herhangi bir revizyon yapmadık. Yabancı ortaklarımız memnun çünkü onlar Türkiye´yi büyüme pazarı olarak görüyorlar” dedi. Özdemir “Kur bu seviyelerde veya bunun biraz daha altında oturup bu noktalarda kapatacağını düşünüyorum. Volatilitenin de düşeceğini düşünüyorum. Biz zaten uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Bizim şu anda en önemli yatırımımız İGA zaten bu sene açılacak. Kuzey Marmara otoyolları var. O da kısım kısım açılmaya doğru gidiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2 hafta sonra son rüzgar tesAtini de yapacağız. Proje 18 Mart 2022’de açılacak. Bizim kendi yatırım programımızda herhangi bir revizyon yapmadık. Enerji sektörü olsun altyapı sektörü olsun aynen devam ediyoruz.”

ORTAKLARIMIZ MEMNUN

Ebru Özdemir, Türkiye’deki son ekonomik gelişmelerin yabancı ortaklarının nasıl baktığıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: “Gazetelere, sosyal medyalara bakıyorlar, bizi arıyorlar. Biz de, Türkiye’nin durumunu doğru bilgiler ve rakamlar eşliğinde veriyoruz. Yabancı ortaklarımız memnun; çünkü, onlar Türkiye´yi büyüme pazarı olarak görüyorlar. Gelin görün diyoruz. Kuveyt bizim için çok büyük bir pazar. Endüstriyel parklar, fabrikalar yapacaklar. Çok büyük yatırım yapmak istiyorlar. Şimdiye kadar İngilizler, Amerikalılar aktif olmuş biz orada havalimanını yapmaya başladıktan sonra onlarla da yakınlaştık. Bu konularda Türk firmaları aktif olsun diye çalışıyoruz.”