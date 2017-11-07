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Devlete 74 bin yeni eleman

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, kamuda 74 binin üzerinde kişiye iş kapısı açılıyor..

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Kamu kurumlarına memur, işçi ve diğer kamu personeli olmak üzere 3 statüde alım yapılacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kurumların ihtiyaç duyulan kadro sayısının bütçe imkanları ve hizmet gerekleri kapsamında belirlendiğini bildirdi.
 
Kamuya personel alımında hem mülakat hem de liyakatin esas alındığı mesajını veren Bakan Sarıeroğlu, personel alımında mülakat uygulaması konusunda, "Kadro veya sözleşmeli personel pozisyonu için alınacak personelin niteliklerine göre mülakat komisyonu kuruluyor. Kurumlar hizmetin özelliğine göre merkezi sınav sonucuna göre sıralama yaparak, sınava tabi tutuyor" dedi.

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