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Devletin 40 kurumu memur alacak

Devletin neredeyse tüm kurumları son dönemde memur alımına hız verdi.

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Posta'nın haberine göre en çok alım şu anda Milli Savunma Bakanlığı’ndan. Onu Adalet Bakanlığı izliyor. Üniversiteler de belki de tarihin en yüksek personel alımını bu dönemde yapıyor.
 
Binlerce memur alım ilanıyla ilgili detaylara ve başvuru şatlarına ‘dpb.gov.tr’ internet adresinden ulaşabilirsiniz. 2018’de ise 20 bini öğretmen olmak üzere 74 bin memur alımı yapılacak.

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