Devletten vatansever gençlere çaðrý

Siber saldýrýlara karþý hazýrlýklý olmak amacýyla Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planý hazýrlayan hükümet þimdi de "beyaz hacker" ordusuna dahil edilecek genç bilgisayar dahilerinin peþine düþtü.

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) tarafýndan test edilerek alýnacak biliþimciler, hacker ordusuna dahil olacak. Bu kapsamda BTK baþvurularý da almaya baþladý. Üniversiteli gençlerden yoðun ilgi görmesi beklenen iþe alýmlar [email protected] adresine yapýlacak. Genç hackerlara 6-10 bin lira arasýnda maaþ ödenmesi öngörülüyor.

1 YILDA 90 MÝLYON SALDIRI

Türkiye'nin siber saldýrýlara karþý dayanýklýlýðýný artýrmak ve baþta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin siber saldýrýlarýný önlemede genç hackerlar da destek verecek. Türkiye, son bir yýlda 90 milyon siber saldýrýya maruz kalýrken, 15 Temmuz öncesinde ve sonrasýnda siber saldýrýlar yaklaþýk 2.5 kat arttý. Türkiye'deki bilgisayarlarýn yüzde 45'i siber saldýrýlara maruz kalýrken, sistemi ele geçirilmiþ bilgisayar oranýnda Türkiye dünya dördüncüsü.

7/24 ÇALIÞANA ÝHTÝYAÇ VAR

BTK Baþkaný Ömer Fatih Sayan, en büyük eksiklerinin yetiþmiþ nitelikli insan gücü olduðunu kaydederek, "Bizim sabah 8, akþam 5 aralýðýnda siber saldýrýlarla mücadele etmek gibi bir çalýþma yöntemimiz yok. O nedenle bizle çalýþacak arkadaþlar 7 gün 24 saat çalýþmayý göze almalýlar" dedi. Sayan, baþvurularýn süratle deðerlendirmeye alýnarak gençlerin istihdam edileceðini kaydetti.

Siber saldýrýlara karþý Ulusal Siber Olaylara Müdahale Birimi ile sayýlarý 528'e ulaþan kamu ve özel sektöre yönelik ekiplerin sayýsý her geçen gün artarken nitelikli iþgücü ise ayný oranda artýrýlamýyor. Buradaki açýðý kapamak sorumluluðunu BTK üstlendi.

Kaynak: SABAH