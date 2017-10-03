DHKP-C itirafçısı: Berkin Elvan eylemleri için Nuriye ile birlikte bomba yaptık

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan açlık grevindeki Nuriye Gülmen'in eğitimci' maskesi düştü. Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının DHKP-C terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve itirafçı olan örgüt üyesi B.E.'nin ifadelerinde açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DHKP-C bağlantıları gözler önüne serildi.

BİLGİSAYAR İLE MESAJLAŞMA

Akşam'ın haberine göre: Cezaevinden çıkanlar örgütün yurt dışındaki birimiyle şifreli mesajlaşır. Nuriye Gülmen de Kütahya'daki faaliyetleri nedeniyle yakalanmış bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Çıktıktan sonra İstanbul'a geldi ve Gençlik Federasyonu'nda o dönemki sorumlu olan Şafak Yayla ile görüştü. Yayla'nın vermiş olduğu kriptolu bilgisayarı Nuriye'ye verdim. O da yaşadıklarını yazarak bana verdi. Ben de Yayla'ya ulaştırdım. O da Nuriye'nin mesajını yurtdışındaki komiteye gönderdi.

BİRLİKTE BOMBA YAPTIK

Berkin Elvan'ın ölümü üzerine örgüt üyeleriyle eylem planlamaları için Eskişehir'de bir kafede toplandık. Nuriye Gülmen ve F.S ile bir evde eylemler için bomba hazırladık. Nuriye, örgüt elemanlarına teori eğitimi veriyordu. Gittiğimde onun evinde kalırdım.

14 AVUKATA DHKP-C TUTUKLAMASI

Önceki hafta Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının DHKP-C terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 16 avukattan 14'ü tutuklanmıştı. Avukatların tutuklama talepleri arasında örgütün yönetim kadrolarından aldıkları mesajları örgüt üyelerine aktardıkları, kurye görevi yaptıkları ve örgütün genel komitesi adıyla faaliyet yürüttükleri belirtilmişti.

SAVAŞÇI YA DA KURYE

Avukatlar üst grupta yer alırlar. Örgütün legal alanda faaliyet gösteren elemanlarının durumları avukatlar genel komiteye bildirilir. Gelen komite faydalanmak istediği elemanın illegal alana geçmesi talimatı vererek ya yurt içinde kalır ya da kaçak yollardan yurtdışına kaçırılır. Yakalanması istenilmeyen kişi bir daha Türkiye'ye gönderilmez. Kurye ve savaşçı olarak döner. Eğitime tabi tutulur. Avukatların amaçları gözaltındakilerin örgütün sırlarını deşifre etmesini engellemektir.

ORKESTRA YÖNETİCİSİ

İstanbul'daki avukatlara yönelik operasyonda yakalanan B.E. örgütün yapılanmasını da anlattı. B.E, avukatların örgüte bağlı olarak mesleklerini icra ettiklerini belirtti. Avukatların örgütün yöneticilerinin olduğu, Türkiye Komitesi'nin altında üst gruplara bağlı olarak avukat O.A ile avukat B.T. nin bulunduğunu söyleyerek şunları anlattı: Örgütün yöneticileri yurtdışında olan Türkiye Komitesi'dir. Bu komitenin altında faaliyet yürüten Genel Komite vardır.

TALİMATLAR YURTDIŞINA

Bu komiteye 'orkestra' adı verilir. Orkestra komitesi kurumlar ve mahalli yapılardaki sorunlarla ilgili, yapılması gerekenler, örgüt üyeleriyle alakalı konuları Türkiye Komitesi'ne iletir. Talimatlar ise kurumlara iletir. Bu komitenin alt-üst gruplara ayrılmışlardır.