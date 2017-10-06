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DHKP-C üyesi İspanya'da yakalandı

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama ve tutuklama emri çıkardığı terör örgütü DHKP-C üyesinin, İspanya'nın Sevilla kentinde yakalandığı bildirildi.

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İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki Hüseyin Ç'nin jandarma tarafından yakalandığı ve Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gönderileceği belirtildi.

İspanya yasalarına göre, DHKP-C üyesi Hüseyin Ç'nin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararın çıkması için 40 günlük süre gerekiyor.

Ulusal Mahkeme hakimi, 40 gün içinde Hüseyin Ç'nin tutuklu kalmasına veya İspanya'yı terk etmeden şartlı serbest bırakılmasına karar verecek.

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