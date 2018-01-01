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DHMİ, yurt dışında şirket kuruyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin(DHMİ) yurt dışında faaliyet gösterecek olan şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Genel Müdür Funda Ocak, personeli Malta´da yabancı dil kursuna gönderileceklerini açıkladı.

  • DHA
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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Vaatlerimiz arasında bulunan yurt dışı açılımı konusunda önemli bir aşamaya geldiğimizi müjdelemek istiyorum. Yurt dışında faaliyet gösterecek olan şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmak üzere. Şirket yılın ilk çeyreğinde faaliyete başlayacak.  Mademki yurt dışına açılıyoruz, küresel marka olmak için gayret sarf ediyoruz. Öyleyse bunun alt yapısını eksiksiz bir şekilde hazırlamamız lazım dedik, `Yabancı dil eğitimi seferberliği´ başlattık.  Malta´nın önde gelen bir merkeziyle gerekli bağlantıları yaparak aylık periyotlarda arkadaşlarımıza yerinde, hızlandırılmış kurs imkanı sağladık. İlk grubumuz yakında ders başı yapacak" dedi.

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