Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Cizre’de Dicle Mahallesi'nin yanından akan Dicle Nehri'nde sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından 24-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Olay, Dicle Mahallesi'nin yanından akan Dicle Nehri'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde Dicle Nehri kenarında dolaşan vatandaşlar nehirde üzerinde elbiseleri bulunan ve suyun içinde hareketsiz yatan bir ceset göründe durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, nehirde bulunan cesedi çıkardı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu alanda geniş çaplı bir araştırma yaptı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra ceset otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kimlik tespiti için çalışmalara başlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.