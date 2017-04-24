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Dink davasında teröristbaşı Gülen ve Öz sanık oldu

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianamede, tüm şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, aralarında FETÖ elebaşı Gülen ile eski savcı Zekeriya Öz ve jandarma görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli hakkında ise ayrıca "kasten öldürmeye iştirak'' suçundan müebbet hapis cezası istendi. 

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