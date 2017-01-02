Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diriliş Ertuğrul'dan zirveye ambargo!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, rakiplerini bir kez daha sollayarak zirveye yerleşti...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç gibi başarılı isimlerin üstlelendiği televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul bir kez daha zirveye yerleşti. 

Dizi öncesi yayınlanan özeti ile reytinglerde ikinci sırada yer alan dizi, 28 Aralık akşamı yayınlanan bölümü ile, totalde 12.62 reytingle birinci oldu. 

AB kategorisinde 17.46, ABC kategorisinde 17.17 reyting alan dizi zirveyi bir kez daha kimseye bırakmadı. 

Sosyal medyanın da en fazla konuşulanları arasında, #Fetihİçin etiketi ile zirvede yer alan Diriliş Ertuğrul, 35.72 paylaşım ile geceye damga vurdu. 

YILIN İLK HAFTASI YAYINLANMAYACAK

Diriliş Ertuğrul ekibi, yılın ilk haftası dizinin yayınlanmaması kararı almışlardı. Diriliş Ertuğrul, 11 Ocak Çarşamba günü izleyicileri ile buluşacak...

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Diyarbakır"da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

Almanya'da katliam gibi kaza!..

Almanya'da katliam gibi kaza!..

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA