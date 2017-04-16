Dışarıdan getirildiği kanıtlanamayan oylar geçerli sayılacak

YSK tarafından yapılan duyuruda, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine Kurul üyelerinin toplandığı belirtildi.

Duyuruda, YSK tarafından, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiği, sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerektiği bildirildi.