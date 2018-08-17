Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez

Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında beraberindeki büyükelçilerle Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğine katıldı ve burada konuşma yaptı. Programa, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun katıldı.

Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen ev sahipliği için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yerli ve milli olan girişimci Türk dış politikasının, Türk halkının girişimci ve çalışkan yönünü yansıttığını ifade etti.

Bu girişimci dış politikanın amaçlarından birinin dünyanın her yerine temas etmek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bugüne kadar ulaşılamayan halklara ve kıtalara ulaşmak için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışında halihazırda 240 misyonunun olduğunu ve bu anlamda dünyada 5. sırada yer aldığını belirterek, "Irak'ta daha önce kapattığımız Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı tekrar açacağız ama Afrika'da 12'den (büyükelçilik sayısı) 41'e yükseldik, 50'ye çıkmamız lazım." dedi.

- "Özbekistan, Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesine katılacak"

Uluslararası örgütlerin çatışmaları durma, savaşları önleme ve terör örgütleriyle mücadelede başarısız olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu örgütlerin kendilerini yenilemeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerdeki ülke ve bölgelerle her türlü ilişkisini geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak, "Uluslararası örgütlerin herhangi bir inisiyatif almasını beklemeden Türkiye olarak özellikle nüfuzumuzun olduğu ülke ve bölgelerde çatışmaları engellemek ve istikrarı tesis etmek için güven artırıcı adımlar aracılığıyla ittifaklar kuruyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Türk dünyasıyla gönül bağına da vurgu yapan Çavuşoğlu, "Eylülün ilk günlerinde Kırgızistan'da Türk Konseyinin zirvesi olacak ve ilk defa kardeş Özbekistan da bu zirveye katılacak. Macaristan Başbakanı (Victor) Orban da gözlemci olarak katılacak." ifadesini kullandı.

- "Sahadaki kazanımlarımızı artık masada kaybetmiyoruz"

Çavuşoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin Afrin ve Zeytin Dalı harekatlarına da dikkati çekerek, terör örgütlerine karşı gerektiğinde içeride ve dışarıda sert gücün gösterilmesinin önemine işaret etti.

Dünyanın bu iki operasyonla Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da güçlü olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye artık sadece sahada kazanmıyor, diplomaside de kazanıyor. Buradaki arkadaşlarımızın çalışmaları, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve liderliği sayesinde sahadaki kazanımlarımızı artık masada kaybetmiyoruz." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm kıtalarla her alandaki iş birliğini güçlendirmek istediğinin altını çizerek, "Bizimle dost olmak isteyenlerle biz dost oluruz ama bize yanlış ve düşmanlık yapanlar şunu bilsin ki Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa değerleriyle bir sorunu olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkilerinize yansıtmayın." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik anlamda içeride ve dışarıda atılacak adımların olduğunu Birliğin de bildiğinin altını çizerek, "Kimse Türkiye'nin Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke olduğunu iddia edemez." dedi.

Türkiye'nin AB ailesinin bir parçası olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında bulundukları Konya'da 2002-2018 yılları arasında bin 414 AB projesinin yapıldığı bilgisini paylaştı.

"Hazreti Mevlana da bizim büyükelçimiz"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da 10. Büyükelçiler Konferansının Konya'da yapılması dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konya'nın Hazreti Mevlana ile özdeşleşmiş bir şehir olduğunu belirten Sorgun, "Sizler büyükelçi olarak ülkenizi bir ülkede temsil ediyorsunuz ama Hazreti Mevlana da bizim büyükelçimiz. Mevlana, Yunus Emre, bizi temsil eden büyükelçilerimiz. Onun için toplantının Konya'da yapılmasını çok anlamlı buluyorum." ifadesini kullandı.

Sorgun, dünyanın "verme" üzerine kurulu medeniyet ile "alma" üzerine kurulu medeniyetin çatışmasına sahne olduğunu ifade ederek, "Bizim medeniyetimiz almayı değil, vermeyi önceleyen bir medeniyettir." dedi.

Türkiye'nin etkili ve önemli bir güç olduğunun ve İslam coğrafyasındaki mazlumların yardımına koştuğunun altını çizen Sorgun, "Nerede bir sel olsa, nerede bir deprem olsa, yardımda Türkiye'miz ve Konya'mız hep en başı çekmiştir. Bununla da iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Sorgun, yerli ve milli olmanın, yerel ve yerel kalmak anlamına gelmediğini ve Hazreti Mevlana'nın da bunun en güzel örneği olduğunun altını çizdi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sorgun, Kurban Bayramının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaparak, programın il ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.