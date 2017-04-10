Bakan Çavuşoğlu'ndan hac kontenjanı açıklaması: Belirli bir yaş üzerine ayrı kontenjan açılmalı

Esnafları gezerek tek tek ellerini sıkan Çavuşoğlu, çocukları ve bebekleri sevmeyi ihmal etmedi. Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Bakan Çavuşoğlu, pazarcılık yapan yaşlı bir teyzenin, 8 yıldır Hacca başvurmalarına rağmen kura çıkmaması nedeniyle hacca gidemediklerini, yaşlılara ayrıcalık tanınması gerektiğini söylemesi üzerine “Bence de belirli bir yaş üzerine ayrı kontenjan açılmalı ve onların kutsal topraklara gitmelerine öncelik tanınması gerekmektedir. İnşallah bu yıl çıkar ve sizlerde hac vazifenizi yerine getirirsiniz” dedi.

Kendisine yapılan ikramları rejim yaptığı gerekçesiyle geri çeviren Çavuşoğlu, pazardaki turistlerle de sohbet etti. Pazaryerinde akrabası olan bir bayanla sohbet eden Çavuşoğlu, bayanın puset içerisindeki bebeğini kucağına alarak uzun süre sevdi.

Pazar çıkışında engelli bir vatandaşla karşılaşan Bakan Çavuşoğlu, engelli vatandaşın sorununu dinledikten sonra çözümü konusunda beraberindekilere talimat verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yapay Şelale önünde kurulan Referandum Durağını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne geldi. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve Emniyet görevlileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Emniyet Müdürü Özgönül’e çiçek verdikten sonra tüm polislerin tek tek ellerini sıkarak polis günlerini kutladı. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti sırasında Polis Günü Münasebetiyle Manavgat Emniyet Müdürlüğüne gelen Başarı Koleji ana sınıfı öğrencilerine kitap ve çeşitli hediyeler dağıttıktan sonra onlarla fotoğraf çektirdi.