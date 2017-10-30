Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Kunduz, Zabul ve Gazne vilayetlerinde meydana gelen çeşitli saldırılarda çok sayıda polisin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.