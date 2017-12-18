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Dışişleri Bakanlığı: Kudüs tasarısının veto edilmesini esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesini esefle karşıladığını açıkladı.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası hukuk ve meşruiyet gözetilerek hazırlanan, tüm ülkelere Kudüs konusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunan söz konusu tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur” denildi. 

Açıklamada, “ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir. BM Güvenlik Konseyinin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yansımaları olacak böyle bir konuda tüm uluslararası toplumun iradesine aykırı olarak işlevsiz bırakılması kabul edilemez. Türkiye olarak Filistin Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olmaya, başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini ve bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

 

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