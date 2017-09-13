Dışişleri Bakanlığı: THY Atina ofisine yapılan saldırıyı 'Ruvikonas' isimli anarşist bir örgüt üstlendi

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah THY Atina ofisine yapılan ve maddi zarara yol açan saldırıyı kınadı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu saldırının sorumluluğunun ‘Ruvikonas (Rubicon)’ isimli anarşist bir örgüt tarafından üstlenildiği Yunan polisi tarafından bildirilmiştir. Anılan örgüt, 26 Temmuz 2016 tarihinde Atina Büyükelçiliğimize, 5 Şubat 2017 tarihinde ise Gümülcine Başkonsolosluğumuza yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Yunanistan’daki Türk temsilciliklerine karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin faillerinin en kısa zamanda yakalanarak yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz” denildi.