Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı THY Atina ofisine düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından, THY Atina ofisine yapılan ve maddi zarara yol açan saldırının kınandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, Türk Hava Yollarının (THY) Atina ofisine düzenlenen saldırıyı kınadı.
 
Atina'da THY ofisine saldırı Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "THY Atina ofisine bu sabah yapılan ve maddi zarara yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Yunanistan emniyet makamlarının, saldırıyı Ruvikonas (Rubicon) isimli anarşist örgütün üstlendiğini bildirdiği belirtilen açıklamada, örgütün 26 Temmuz 2016'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine, 5 Şubat 2017'de ise Gümülcine Başkonsolosluğuna yönelik saldırı gerçekleştirdiği anımsatıldı.
 
"Faillerin yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz"
 
Açıklamada, "Yunanistan'daki Türk temsilciliklerine karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin faillerinin en kısa zamanda yakalanarak yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Hava Yollarının (THY) ofisine girmeye çalışan bir grup, girişteki cam kapıya zarar vermiş ancak içeri girmeyi başaramamıştı. Saldırı mesai saatinden önce gerçekleştiğinden ofiste kimsenin bulunmadığı, saldırının hasara yol açtığı belirtilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit cenaze töreninde CHP çelengi boş bahçeye atıldı

Şehit cenaze töreninde CHP çelengi boş bahçeye atıldı

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA