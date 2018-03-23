Dışişleri: Erbil'e yapılacak uçuşlar için hava sahamızı açmayı değerlendiriyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a gidecek."

[Kuzey Irak'a operasyon hazırlıkları]: Irak hükümetiyle görüşüyoruz

"AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.