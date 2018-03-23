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Dışişleri: Erbil'e yapılacak uçuşlar için hava sahamızı açmayı değerlendiriyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Erbil'e yapılacak uçuşlar için hava sahamızı açmayı değerlendiriyoruz' dedi.

  • İHA, AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a gidecek."

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"AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz"
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

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