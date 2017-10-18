Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da polis otobüsüne düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da bir polis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Bu alçak terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Pakistan güvenlik yetkilileri, Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın polis konvoyu geçerken patlatıldığını bildirmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA