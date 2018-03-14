Diyanet ve İlahiyat Fakülteleri harekete geçiyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla 81 il müftüsü Ankara’da bugün toplanıyor. 4 gün sürecek toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığının eksikleri masaya yatırılarak, yeni dönemde Diyanetin nasıl daha aktif olacağı değerlendirilecek.

23 Mart’ta da İlahiyat Fakültesi dekanları Malatya’da bir araya gelecek. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir araya gelerek YÖK Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak bir çalıştay düzenlemesi ve işbirliği geliştirmesini isteyecek. İlahiyat Fakültelerindeki kadın akademisyenler de Diyanet İşleri Başkanlığı tarağından düzenlenecek ortak çalıştayda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Son günlerde din adına açıklama yapanlara tepkisini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, İlahiyat Fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile, şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı" demişti.