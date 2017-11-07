Diyanet'e Suriyeli 100 imam alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı hizmet ve faaliyetler arasında mültecilere yönelik çalışmalar da yer alıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre genel müdürlüğün özellikle geçici koruma merkezlerinde kalan Suriyelilere dönük yapmayı düşündüğü faaliyetler şöyle:

DANIŞMA BÜROSU: Geçici barınma merkezlerinde sığınmacıların dini sorularına cevap vermek ve sosyal konularda yardımcı olmak amacıyla dini danışma büroları açılacak.

100 İMAM: Geçici Korunanların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik kapsamında Suriyeli 100 kişi sığınmacılara yönelik din hizmeti sunmak üzere istihdam edilecek.

ÇOCUKLARA GEZİ: 500 sığınmacı çocuk ve gençle Türkiye’nin dini, kültürel ve tarihi dokusu hakkında fikir edinmeleri için Edirne, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Kayseri, Amasya, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin şehirlerine geziler düzenlenecek.

235 BİN SIĞINMACI VAR: DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin İslam’ı kullandıkları, ümmetin takip ettiği orta yoldan saptıkları, İslam’ı ve Müslümanları temsil edemeyeceklerine değinilerek, başta gençler olmak üzere tüm sığınmacıları ve halkı bu örgütlerin manipülasyonundan korumayı amaçlayan konferanslar düzenlenecek.

Türkiye’deki geçici barınma merkezlerinde 235 bin sığınmacı bulunuyor. Bu sığınmacıların 228 binini Suriye’den gelenler, 7 binini de Iraklılar oluşturuyor. Bu sığınmacılar, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya’daki kamplarda yaşamlarını sürdürüyor. (