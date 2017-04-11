Diyarbakır Bağlar'da patlama! Son dakika olay yerinden ilk görüntüler

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu. Çökmenin meydana geldiği binada AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

1 PERSONEL ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada bir sivil personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde saat 10.47’de panzer aracının tamiri esnasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Patlamada, bir sivil personel kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri ise sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır."

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u telefonla arayarak Bağlar ilçesindeki patlamaya ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’ın merkez ilçesi Bağlar’da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Aksoy’u telefonla aradı. Aksoy, olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

BAKAN SOYLU PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuzla’da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Diyarbakır’daki patlamaya ilişkin bilgi verdi. Patlamanın, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bir müdahale var mı, yok mu diye arkadaşlarımız bakıyorlardı. Şu anda dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir esnasındaki araçtan kaynaklanan bir patlamanın olduğu... Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun."

EKİPLERDEN ‘YANICI MADDE’ KULLANMAYIN UYARISI

Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.