Diyarbakır'da 142 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 2016 yılında düzenlenen operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 318 uzun namlulu silah, 120 av tüfeği, bin 272 şarjör, 229 bin 164 fişek, 356 el bombası, 108 tabanca, 7 roketatar, 13 kurusıkı tabanca, 65 roketatar mühimmatı, 442 el yapımı patlayıcı, 199 bin 519 kilogram amonyum nitrat, 428 tüp, 18 gece görüşlü dürbün, 475 molotofkokteyli, 345 havai fişek, bin 528 torpil ve maytap, 11 bin 555 örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda, 161 yakalama, 172 silah, mühimmat ve malzeme ele geçirme, 91 patlayıcı madde bulma, 35 çatışma ve 21'i diğerleri olmak üzere 480 olay meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca 334 silahlı saldırı, 336 patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı ve havai fişek kullanma, 9 kundaklama, 476 örgüt propagandası, bin 302 yasa dışı gösteri, soygun, yağma, adam kaçırma, yol kesme ve mala zarar verme gibi terör olaylarının meydana getirildiği aktarıldı.

Kırmızı, Gri ve Mavi listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Çalışmalar sonucunda örgüt mensuplarından 124'ünün etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 12'sinin sağ yakalandığı ve 6'sının teslim olduğu belirtilen açıklamada, terör olaylarında 6 bin 990 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan bin 615'inin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu olan ve Kırmızı liste ile aranan sözde orta saha sorumlusu 'Azad Siser' kod adlı Ekrem Güney, Gri liste ile aranan sözde orta sahada yürütmeden sorumlu 'Çekdar' kod adlı Ahmet Talva 2 Mayıs 2016'da, Mavi liste ile aranan sözde orta saha ikinci düzey sorumlusu 'Azad Farkin' kod adlı Nevzat Gündüz 24 Kasım 2016'da icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde daha önceden olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadele tüm kararlılığıyla devam edecektir."