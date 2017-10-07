Diyarbakır'da 2 terörist ve 2 işbirlikçi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Ergani ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde biri kadın 2 terörist ile 2 terör örgütü işbirlikçisinin kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 149 fişek, 2 el bombası, 3 bin 200 lira, biri traktör 2 araç, kütüklük, 2 not defteri, 16 sayfa Arapça dilinde yazılı kağıt, 1 metre elektrik kablosu, terörist kıyafeti, çanta kılıfı, 6 metre çadır ipi ile muhtelif gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ile sağ olarak yakalandığı bildirildi.

Mağara ve kaya kovuğuna gizli silah ve mühimmatlar

Hani ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisinde de 4 Ekim saat 20.00'den itibaren "Bayrak-62 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedilen açıklamada, operasyonda Hani ilçesi Kırım köyü mülki sınırları içerisinde tespit edilen doğal mağara ve kaya kovuğuna gizlenen jelikan bidon içerisinde 2 tabanca, 4 şarjör, 59 fişek, gece görüş dürbünü, el telsizi, küçük tüp ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, uzaktan komutalı ateşleme cihazı monteli küçük el telsizi, el yapımı patlayıcıyı uzaktan ateşleme devre kutusu, fotoğraf makinesi, 3 kalem pil, örgütsel doküman ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Patlayıcılar imha edildi

Lice ilçesinin Birlik köyü Şakan mezrası mülki sınırları içerisinde ise toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin ekipler tarafından emniyetli bir şekilde yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, Hani ve Lice ilçesinde ele geçirilen 11 bin 290 kök Hint kenevirinin yakılarak imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.