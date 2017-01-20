Diyarbakır'da 3 terörist yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 3 terörist yakalandı.
- AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 terörist yakalandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe girişi eski Diyarbakır yolunda yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta bulunan ve terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan oldukları değerlendirilen 3 terörist gözaltına alındı. Arabada yapılan aramada ise el bombası ve tabanca ele geçirildi.
Teröristler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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