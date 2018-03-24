Diyarbakır'da 4,1 şiddetinde deprem oldu
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 18.04’te merkez üssü Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Dağcılar köyü yakınları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
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