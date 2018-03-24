Diyarbakır'da 4,1 şiddetinde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 18.04’te merkez üssü Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Dağcılar köyü yakınları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.