Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır’da çatışma

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere ’Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ayı, köy yolunda önüne çıkan aracı taşladı

Ayı, köy yolunda önüne çıkan aracı taşladı

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA