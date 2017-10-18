Diyarbakır’da korkutan yangın!

Diyarbakır’da bir apartmanın 7’nci katında çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin evi sarmasının ardından apartmanda bulunanlar binayı boşalttı. Yangının ardından evde bulunan tüpün patlaması paniğe neden olurken, dumandan etkilenen anne ve çocuğu ambulansta tedavi edildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Melikşah Sitesi’nin 7’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin salonunda çocukların çakmakla oynaması sonucu ev bir anda alev aldı. Yangın nedeni ile ev ve binadaki vatandaşlar apartmanı tahliye etti. Tahliyenin ardından evde bulunan tüpün patlaması çevrede paniğe neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocuğu olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçleri vatandaşların bir süre siteye girmesine izin vermedi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.