Son Dakika... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şiddetli patlama!
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.
- DHA
Diyarbakır' daki patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü' nün Bağlar' daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi.
Diyarbakır' daki patlamada ilk belirlemelere göre 1' i ağır 4 kişi yaralandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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