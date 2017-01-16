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Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi. Olayda 1 polisimiz şehit oldu, 4 polisimiz yaralandı.

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Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit düştü, 4 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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