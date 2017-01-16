Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralandı. Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 5 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

YARALI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 polis şehit olurken, yaralanan polis sayısı 5'e çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, patlamanın şiddeti ile devrilen aracın altında polis olup olmadığının tesbiti için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekten olan bir belediye otobüsü ve bazı araçların da camlarının kırıldığı ve hasar gördüğü gözlendi.

ŞEHİT POLİS SAYISI 3

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi. Yaralan 3 polis ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİK AÇIKLADI: 3 ŞEHİT 3 YARALI

Dicle Üniversitesi kümpüs alanında bulunan hafriyat alanında meydana gelen patlama ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, 3 polisin şehit olduğu, 2'si ağır 3 polisin de yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, öyle denildi:

"İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisimizi taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı madde infilak ettirilmek suretiyle bombalı saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Patlamada yaralanan polislerden biri daha kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit sayısı 4'e yükseldi.