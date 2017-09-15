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Diyarbakır'daki ByLock operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

ByLock kullandıkları öne sürülen 31 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 53 adet bir dolarlık banknot ele geçirildi.

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Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları ve kentte ikamet ettikleri belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 19'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 53 adet bir dolarlık banknot ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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