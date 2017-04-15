Diyarbakır’da 16 Nisan’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumda vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.
- İHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasında vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması için 16 Nisan’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek. Ayrıca sandık görevlilerinin zamanında ulaşımını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları 16 Nisan sabah saat 05.30’da halkın hizmetinde olacak.
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