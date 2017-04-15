Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır’da 16 Nisan’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumda vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasında vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması için 16 Nisan’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek. Ayrıca sandık görevlilerinin zamanında ulaşımını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları 16 Nisan sabah saat 05.30’da halkın hizmetinde olacak.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rizeli vatandaş arasında renkli diyalog

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA