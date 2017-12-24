Doğa harikası Gölcük buz tuttu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 5 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 20 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı.