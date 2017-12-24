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Doğa harikası Gölcük buz tuttu

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

  • DHA
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Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 5 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 20 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı.

 

 

 

 

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