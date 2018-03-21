Doğan Medya Grubu'nun satıldığı bildirildi
Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Grubu'na satışında anlaşma sağlandığı öğrenildi.
- İHA
Hürriyet, Posta ve Fanatik Gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarının da içinde bulunduğu Doğan Medya Grubu’nun 1.2 milyar dolara satışının gerçekleştiği ileri sürüldü. Doğan Medya Grubu'nun konuyla ilgili KAP'a bildirimde bulunacağı öğrenildi. Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem görüyor.
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