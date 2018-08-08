Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
- AA
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın, bölgenin doğusunda bu gece saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar batı ve güneybatıdan saatte 60 ila 75 kilometre kuvvetinde fırtınaşeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
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