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Doğuda 3 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üç ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetli eseceği ön görülüyor.
 
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 19, Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 12 ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.
 
Bugün hava sıcaklığının Tunceli'de 35, Iğdır'da 24, Ağrı'da 33, Erzincan'da 31, Erzurum'da 27, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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