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Doğu'da 3 ilde sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'ın kuzey çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan'ın kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış görüleceği, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ön görülüyor.
 
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 21, Iğdır ve Erzincan'da 19, Erzurum'da 15, Ağrı'da 14, Kars ve Ardahan'da 11 derece ölçüldü.
 
Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 26, Ardahan'da ise 25 derece olması bekleniyor.

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