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Doğuda 5 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki beş ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az ve yer yer parçalı bulutlu olacak, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 12, Erzincan ve Ağrı'da 14, Tunceli'de 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 35, Erzincan'da 33, Iğdır'da 29, Ağrı ve Erzurum'da 28, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

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