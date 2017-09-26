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Dolandırıcılıktan aranan şirket sahibi İzmir'de yakalandı

Kar payı vaadiyle yaklaşık 30 bin kişiyi mağdur ettiği öne sürülen şirketin aranan yöneticisi, Karaburun ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

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Karaburun Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçedeki kontrolleri sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Adının A.Ş. olduğu belirlenen şüphelinin kimlik sorgulamasının yapılmasıyla, 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan arandığı anlaşıldı.

A.Ş.'nin hakkında, 'epitelyum internet reklamcılığı' ile kar payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin kişiyi mağdur ettiği öne sürülen şirketin yöneticisi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

 

Karaburun Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan A.Ş., Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.

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