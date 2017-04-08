Down sendromlu çocuğun güreş aşkı

Tam bir güreş sevdalısı olan 8 yaşındaki Fatih Emirhan down sendromlu bir çocuk. Öğretmeninin de desteğiyle bir yıldır güreş antremanlarına katılan Fatih Emirhan sonunda emellerine ulaşarak güreş minderine çıktı.

Mersin'de yapılan güreş müsabakalarına katılan Fatih Emirhan güreş tekniklerini ve kurallarını uygulayarak hocasını tuş etmeyi başardı.

Müsabaka sonrası açıklama yapan mentörü Ali Burak, "Eğer birşeyi iyi bir şekilde biliyorsanız ve faydalı ise insanların olmaz, tehlikeli, zararlı demelerine aldırış etmeyin ve deneyin. Ben başından beri Emirhan'ın diğer çocuklar gibi güreş yapacağına inanıyordum. Şuan Emirhan güreş tekniklerini diğer çocuklardan daha güzel ve daha doğru yapıyor. Daha önce kurallı güreş yapan bir down sendromlu birey görmedim ama artık tüm dünya görecek" dedi.