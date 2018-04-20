Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde İnsanız Hava Araçları Büro Amirlikleri kurulacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır illeri başta olmak üzere belirlenen şartları taşıyan personel, eğitim verilmek üzere Ankara'ya çağrıldı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 40'tan fazla ilde görevli personele drone pilotluğu konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

81 ilin tamamındaki personel eğitimlerinin haziran sonuna kadar tamamlanmasıyla drone ve İHA pilotu olmayan İl Emniyet Müdürlüğü kalmayacak.

İl Emniyet Müdürlüklerine dağıtımı yapılan dronelar, gece de görüntü alma özelliğine sahip kameralarla donatıldı.