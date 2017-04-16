Düğünden önce sandık başına gittiler
Çorum'da, düğün tarihleri halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift, düğünlerini oy kullandıktan sonra yaptı.
- AA
Düğün günü olarak 16 Nisan'ı belirleyen Alpdoğan Boduç ile Rümeysa Balcı çifti, düğün töreninden önce sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Ulukavak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Balcı ile Boduç çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu. Damat Boduç ile okulun ikinci katındaki salona gelinliğiyle çıkan Balcı, tercihini yaparak 1358 No'lu sandığa zarfı attı.
Gelin Boduç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir gelecek istediklerini belirterek, "Bugün vatanım ve milletim için oyumuzu kullanmaya geldik." dedi.
Damat Boduç da düğün tarihi olarak özellikle bugünü seçtiklerini dile getirerek, "Allah'ın izniyle güzel bir gelecek yaşamayı diliyoruz." diye konuştu.
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